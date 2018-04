Männer wegen Diebstahls in U-Haft

Anzeige

Karlsruhe.Ein 27-Jähriger und ein 32-jähriger Mann aus Italien sind wegen des dringenden Verdachts der gewerbsmäßigen Hehlerei und wegen des dringenden Verdachts der Urkundenfälschung in Untersuchungshaft. Wie die Staatsanwaltschaft und die Bundespolizei in einer Pressemitteilung schreiben, kontrollierten Beamte die Männer am vergangenen Freitag in einem Reisebus am Karlsruher Busbahnhof. Sie sollen auf dem Weg nach Mannheim gewesen sein und wiesen sich mit italienischen Identitätskarten aus. Während der Kontrolle erhärtete sich der Verdacht, dass das Ausweisdokument des 32-Jährigen gefälscht worden war.

Zusätzlich lag gegen den Mann ein Haftbefehl aus Österreich wegen Diebstahls, Urkundenunterdrückung und Entfremdung unbarer Zahlungsmittel vor. Bei der Durchsuchung des Gepäcks wurden bei dem 27-Jährigen Multimediageräte gefunden. Vier der Geräte konnte die Polizei einem Diebstahl zuordnen. Die Ermittlungen dauern an. pol