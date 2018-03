Märchenhafte Klänge des Blasorchesters

Anzeige

Kein Platz für Egoisten

So bringen viele das Lied „Nessaja“ aus Tabaluga mit Peter Maffay in Verbindung – dabei wurde der Text „Ich wollte nie erwachsen sein“ von Rolf Zuckowski geschrieben. Sabine Knebel lebt die Rolle einer Musikerin (Klavier und Querflöte), die Gefühl und Gespür für die klassische Orchestermusik vermitteln möchte. „Egoisten haben hier keinen Platz“, sagt sie und wünscht sich von den mehr als 50 aktiven Musikern, ihre Leistungen „in den Dienst der Musik“ zu stellen. „Gemeinsam klassisch“, „gediegen“ und „keine einzelnen Töne fokussieren“, sagt die Dirigentin in einer der letzten Proben. Sie weiß, worauf es ankommt: „Die Musiker sollen nicht zu lange an einem Stück hängen bleiben und es soll immer Spaß machen, neue Stücke zu erlernen und zu proben.“

Die zweifache Mutter hat bereits Erfahrung. In den Jahren von 1996 bis 2002 war sie Jugenddirigentin in Oberhausen, anschließend tätig beim Musikverein Wiesental. Der Weg der ausgebildeten Dirigentin sollte letztendlich nach Rettigheim führen – doch die Musikvereinigung Oberhausen stand 2009 überraschend ohne Dirigent da und Sabine Knebel sprang spontan ein – und blieb.

Nach 14 Tagen stand sie dann zum ersten Mal auf der Bühne. Ein Leben ohne den Verein kann sie sich inzwischen nicht mehr vorstellen. Sowohl die Altersbandbreite – die Musiker sind zwischen 16 und 75 Jahre alt – als auch die aktive Gemeinschaft im Verein ist etwas Besonderes. Auch Rainer Mühlinghaus erinnert sich an die Grundidee der Gemeinschaft und lobt unter anderem die Idee der „Männertour nach Österreich“, die auf Walter Börzel zurückzuführen ist.

Karten an der Abendkasse

Auch der Flügelhornspieler Mühlinghaus fügt sich ein in das Hauptorchester und ist konzentriert bei der Sache. Sandra Mayer, Leiterin des Jugenorchesters, hat ihre Schützlinge ebenfalls im Griff. Gemeinsam mit dem Hauptorchester auf der Bühne wird das Osterkonzert in der Schulsporthalle Oberhausen ein akustisches Märchen.

Neben Ausschnitten aus dem „Glöckner von Notre Dame“ und dem „Herr der Ringe“ versprechen die Musikstücke aus dem Originalwerk für sinfonisches Blasorchester aus „Gullivers Reisen“ eine Reise in die Fantasie. Für 9 Euro gibt es noch Karten an der Abendkasse. an

