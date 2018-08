Mal den Zweispitz auf den Kopf gesetzt

Waghäusel-Wiesental.Eine spannende Reise in die Zeit vor sechs Millionen Jahren, dann in die zwei Jahrtausende alte Vergangenheit der Region und in die 721-jährige Geschichte der Gemeinde Wiesental – das erlebten die Buben und Mädchen, die am Ferienprogramm teilnehmen, das der Heimatverein angeboten hatte. Wer kann schon den riesigen Kiefer oder Oberschekel eines Mammuts berühren? Wer darf richtige Waffen und Münzen aus der Römerzeit in Augenschein nehmen?

Brav wie ihre Vorfahren saßen die jungen Leute in einem nachgestellten Klassenzimmer auf der uralten schrägen Schulbank. Vorn steht das Pult des meist strengen Schulmeisters. Geschrieben wird mit Griffeln auf Schiefertafeln. Aus der Ecke droht der berüchtigte Rohrstock zur Züchtigung der „schweren Jungs“. Als absoluter Renner entpuppte sich dann ein alter Film über die Schulzeit vor rund hundert Jahren.

Tabak und Zucker produziert

Wie haben die Wiesentaler einst ihren Lebensunterhalt bestritten? In den Zigarrenfabriken, in denen hauptsächlich Frauen beschäftigt waren, in der heimischen Landwirtschaft, vielleicht auch als Tagelöhner oder als Arbeiter in der Zuckerfabrik?

Aufschluss darüber gibt das Heimatmuseum, das es seit 1989 gibt. Zuvor diente das Gebäude fast 100 Jahre lang als Rathaus. Nach der Gemeindefusion und dem Neubau eines Rathauses in Waghäusel bekam der Heimatverein die Räumlichkeiten für die Errichtung eines Museums zur Verfügung gestellt. Und der Verein hat wirklich was Tolles draus gemacht.

Viel ist über die früheren und heute nicht mehr existierdenden Berufe zu erfahren. Wer weiß denn noch, wie damals die Hutmacherin, die eigentlich Putzmacherin genannt wurde, gearbeitet hat. Ihre etwas seltsam anmutenden Hüte durften die jungen Damen und Herren dann natürlich auch aufprobieren. Attraktion war der vorhandene Zweispitz – Zweimaster genannt –, ein Sturmhut oder Napoleonshut .

In einer nachgebildeten „Zigarrenfabrik“ blüht dank vieler Requisiten und Utensilien das Zigarrenmachen auf. Gezeigt wird anschaulich der Weg vom Anbau der Pflanzen bis zur rauchfertigen Zigarre.

Dargestellt sind auf den 120 Quadratmetern im Dachgeschoss die Berufe des Schreiners, Küfers, Wag-ners und Schusters. Näheres ist über typische landwirtschaftliche Produkte wie Wein, Milch, Spargel, Tabak, Hopfen und Flachs zu erfahren. Einmal auszuprobieren, wie ein Blasebalg funktioniert oder wie Schuhe mit Holzsohlen gemacht werden – das macht den Kindern Spaß.

Insgesamt haben die Heimatfreunde gut 5000 Exponate allein für den Bereich der Berufe zusammengetragen. Zu bestaunen sind auch Überbleibsel des ehemaligen „Wiesentaler Kinos“. Im Hof durften die Ferienkinder sich mit Hobelarbeiten beschäftigen, den Handbohrer anwenden oder sich am römischen Zahlenspiel freuen. wr

