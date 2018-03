Mando Diao rocken „Das Fest“

Anzeige

Rappelvoll war am Freitagabend das Karlsruher Tollhaus, als Olli Schulz auf seiner gnadenlos ausverkauften Clubtour Station machte. Fernsehen, Radio, Internet: Olli Schulz ist omnipräsent. Dabei kommt neben seinem Gesangstalent vor allem seine Begabung als Geschichtenerzähler zum Vorschein. 2003 veröffentlichte er sein Debütalbum „Olli Schulz & der Hund Marie“ und im Februar erschien mit „Scheiß Leben, gut erzählt“ das mittlerweile siebte Studioalbum von Olli Schulz, mit dem er aktuell durch die Republik tourt. Bei „Das Fest“ schaut er am Sonntag, 22. Juli, ab 19.15 Uhr – vor den Weltstars von Simple Minds – vorbei.

Großer Pop, melancholische Songs

Hinter „Gloria“ verbergen sich indes der Circus-HalliGalli-Moderator Klaas Heufer-Umlauf und der Wir-sind-Helden-Bassist Mark Tavassol, die sich insbesondere mit ihrem zweiten Album „Geister“ (2013) den Ruf erworben haben, Geschichtenerzähler mit einem sicheren Händchen für großen Pop zu sein. Nun erschien das dritte Album mit dem einfachen wie vielsagenden Titel „DA“. Streicher, Trompeten, Posaunen und ein Uralt-Synthesizer ziehen auf dem aktuellen Album markante Linien durch die melancholischen Songs und verleihen den Kompositionen von „Gloria“ einen warmen Resonanzboden. In Karlsruhe sind sie am Samstag, 21. Juli, 19 Uhr, zu sehen.

„Das Fest“ kann aber auch Jazz, wie die Organisatoren in ihrer Mitteilung schreiben. Was 2017 mit Thomas Sifling Flow erfolgreich startete, wird nun „Sagenhaft, einfach nur sagenhaft!“ fortgeführt. So jedenfalls beschrieb ein deutsches Magazin Ibrahim Electric. In den vergangenen anderthalb Jahrzehnten hat sich das Orgeltrio aus Dänemark zu einer der erfolgreichsten europäischen Jazzformationen emporgespielt. Egal, wo Gitarrist Niclas Knudsen, Hammond-Organist Jeppe Tuxen und Schlagzeuger Stefan Pasborg auch aufschlagen, nirgends lassen die drei mit ihrem High-Energy-Mix aus Jazz, Funk, Rock, Blues, Surf, experimentellen Klängen, 60er-Jahre Psychedelic und Afro-Beat etwas anbrennen. Live zu erleben am Mount Klotz am Sonntag, 22. Juli, ab 15 Uhr.

Breites Kulturprogramm

Am 13. April veröffentlichen Confidence Man ihr Debütalbum und werden dann garantiert die Sommerfestivals in Europa erobern. Ihre Hit-Single „Boyfriend (Repeat)“ läuft bereits ohne Unterlass in den Clubs und hundertausendfach im Stream. Wie einem Comic entsprungen hüpfen Janet Planet im weißen Babydoll und der gutgebaute Sugar Bones in sexy Pants mit durchgeknallten Choreographien über die Bühne, während Clarence und Reggie als Schattenmänner im Hintergrund für treibenden Sound sorgen. Los geht es beim Night Club am ersten „Das Fest“-Tag.

Zu Beginn des Ticketvorverkaufs, der traditionell mit dem Karlsruher Christkindlesmarkt startet, wurden bereits erste Bands bekannt gegeben. So sind Von Wegen Lisbeth am Freitag, 20. Juli, um 17 Uhr als erste Band auf der Bühne. Bosse spielt ebenfalls am Freitag um 19.10 Uhr. Losamol aus dem Allgäu spielen am Samstag den Night Club und bekommen dabei lokale Unterstützung von Chris Cosmo. Zum Klassik-Vormittag am Sonntag gibt es Vivaldi vom „Das Fest“-Klassikorchester. Zum Abschluss spielt mit den Simple Minds noch einmal ein richtiger Kracher am Sonntagabend ab 21 Uhr.

Zwar ist die ticketpflichtige Hauptbühne schon lange ausverkauft, doch mehr als 70 Prozent des gesamten „Das Fest“-Programms kann auch ohne Ticket kostenfrei genossen werden, teilen die Veranstalter mit. Im Kinder- und Kulturbereich sowie im Sportpark gibt es ein breites kulturelles Programm, das von Performances für Kinder über europäisch geförderten Musiknachwuchs bis hin zu weltbekannten DJs viel Abwechslung bietet, teilen die Organisatoren mit. zg/beju

