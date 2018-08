Manfred und Ingrid Seider schmücken das Kleinod

Waghäusel-Wiesental.Wer durch die Wiesentaler Stefanstraße kommt, entdeckt an der Einmündung des Rosenhags ein schlichtes Kapellchen. Manchmal steht die Tür einladend offen, manchmal sind Besucher zu sehen, die sich die Ausstattung mitsamt den Figuren anschauen oder den Ort für ein stilles Gebet betreten. Dank der Initiative der Eheleute Manfred und Ingrid Seider, die sich seit vielen Jahren um das Gebetshäuschen kümmern, es mit Blumen schmücken und täglich öffnen, und auch des langjährigen Heimatvereinsvorsitzenden Hugo Mahl kam vor zwei Jahren eine umfassende Renovierung des Kleinods zustande. Seit mehr als 100 Jahren steht an dieser Stelle das Kapellchen mit seinem interessanten gotischen Bogengewölbe. An dieser Ecke befand sich ehemals der nördliche Ortsausgang von Wiesental. Denn das Dorf war Jahrhunderte lang von einem hohen Hag umgeben und hatte verschiedene Ein- und Ausgänge. Die Stefanstraße – früher war’s der Stefansweg – führte nach Speyer zum Sitz des Hochstifts. Auf dem Platz der heutigen Kapelle war vor rund 300 Jahren ein etwa 40 Zentimeter hoher Bildstock mit einer Pieta errichtet worden, die angeblich die Jahreszahl 1724 trug und wie der Sockel blau angestrichen war.

Der Wiesentaler Bauunternehmer Heinrich Wagenhan hatte das Gemäuer über dem Bildstöckchen um 1910 erbaut und dabei die Herstellung eines gotischen Gewölbes ausprobiert. Finanziert wurden die Bauarbeiten mitsamt Materialien durch Spenden aus der Bevölkerung.

Pfarrer Kaspar Ignaz Käpplein er-wähnt 1743 in einer Aufzählung auch einen Bildstock, der „eine viertel Stunde vom Dorf entfernt“ auf dem Weg zum neuen Waghäuseler Schloss stehe. Das Bild stelle die Muttergottes dar, wie sie ihren gekreuzigten Sohn auf dem Schoße trägt. Vor etwa 20 Jahren habe ein gewisser Johann Widmer aufgrund eines Schwurs für dieses kleine Denkmal gesorgt, lässt der Geistliche wissen.

Kopie der alten Pieta

Im Innern, auf dem Altartisch, stehen nur eine Kopie der alten Pieta und die Nachbildung einer Lourdes-Gottesmutter aus den 60er Jahren. Eine Sage wie andernorts, warum dort ein Bildstöckchen zu stehen gekommen ist, gibt es nicht. Mal heißt es, ein gesund zurückgekehrter Soldat habe dies aus Dankbarkeit veranlasst. Mal heißt es, die Figur auf dem Sockel gehe auf eine Initiative von sieben Wiesentaler Familien, alle mit den Nachnamen Machauer, zurück.

Übrigens: Der erste Machauer war der Witwer Johann Georg Machauer, geboren um 1670, der mit seinen drei Söhnen in die neue Heimat Wiesental gezogen war. wr

