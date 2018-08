Mann (21) bei Kollision verletzt

Karlsruhe.Ein 50-jähriger Lkw-Fahrer hat die Vorfahrt missachtet und ist deshalb mit einem Opelfahrer zusammengestoßen. Der 21 Jahre alte Fahrer und sein Beifahrer verletzten sich dabei leicht. Wie die Polizei mitteilte, fuhr der Lkw-Fahrer am Montag, gegen 18.30 Uhr, von der Industriestraße auf den Kreisel und übersah dabei den Opelfahrer.

Der 21 Jahre alte Mann fuhr nach Angaben der Polizisten zunächst aus Richtung Büchenau kommend die John-Deere-Straße in Richtung Bundesstraße 35. Er fuhr in den Kreisel ein, um die zweite Ausfahrt in die Christian-Pähr-Straße zu nehmen und abzubiegen. Der Opel des 21-Jährigen war nach dem Zusammenstoß mit dem Lastwagen nicht mehr fahrtüchtig und musste abgeschleppt werden. Die Polizei schätzt den Sachschaden insgesamt auf etwa 3500 Euro. pol

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 29.08.2018