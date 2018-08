Mann beißt Polizisten

Karlsruhe.Ein 30-Jähriger hat sich so stark gegen vier Polizisten während einer Kontrolle gewehrt, dass er diese leicht verletzte. Wie die Beamten mitteilten, alarmierten Anwohner in der Karlsruher Nordstadt in der Nacht auf Freitag gegen 1 Uhr die Polizisten wegen eines Streits.

Nachdem die Beamten an der Wohnung in der Stresemannstraße ankamen, erhielten sie von einem weiteren Bewohner die Information, dass sich der 30-Jährige in einer psychischen Ausnahmesituation befinde. Als die Polizisten daraufhin in der Wohnung nach dem Mann sehen wollten, war dieser bereits geflüchtet. Stattdessen fanden die Beamten eine Indoor-Plantage mit mehreren Hanfpflanzen.

Noch während die Beamten vor Ort waren, kehrte der Mann an seine Wohnanschrift zurück und beleidigte die zwei Polizisten vor dem Haus. Nachdem er erneut flüchten wollte, ergriffen die Beamten den 30-Jährigen, der sich mit aller Gewalt gegen die Polizisten wehrte. Mit der Unterstützung weiterer Polizisten gelang es, den um sich schlagenden und beißenden Mann in Gewahrsam zu nehmen. Die verletzten Polizisten wurden im Krankenhaus behandelt. Neben einer Anzeige wegen eines Angriffs auf Vollstreckungsbeamte muss sich der Mann auch wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten. pol

© Mannheimer Morgen, Samstag, 25.08.2018