Mann belästigt 12-jähriges Mädchen

Karlsruhe.Ein zwölfjähriges Mädchen ist von einem 39-jährigen Mann unsittlich berührt und geküsst worden. Wie die Polizei und die Staatsanwaltschaft gemeinsam mitteilten, war das Mädchen am Freitag gegen 17 Uhr nach einem Einkauf auf dem Weg nach Hause. Der 39-jährige serbische Asylbewerber soll sie im Bereich eines Treppenabgangs bei einem Einkaufsmarkt in der Durlacher Allee zunächst an den Armen ergriffen und in der Folge unsittlich berührt und geküsst haben. Als er das Mädchen losließ, flüchtete sie zu ihren Eltern auf ein naheliegendes Grundstück.

Die Beamten nahmen den Mann an seiner Wohnung fest. Der alkoholisierte Mann wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe dem Haftrichter vorgeführt. Die Untersuchungshaft wurde angeordnet. pol