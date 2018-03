Mann bewirft Beamte mit Steinen

Anzeige

Karlsruhe.Ein 57-jähriger Mann hat Sonntagnacht für einen Großeinsatz der Bundes- und Landespolizei im Hauptbahnhof Karlsruhe gesorgt.

Wie die Polizei in einer Pressemeldung schreibt, meldete sich gegen 3.20 Uhr eine Bahnreisende auf der Wache der Bundespolizei im Hauptbahnhof Karlsruhe und teilte mit, dass sie aus der Damentoilette Schreie einer männlichen Person wahrgenommen habe. Eine Streife stellte in der Toilette fest, dass die dortige Glasscheibe, welche an einen Innenhof des Bahnhofes angrenzt, zerstört wurde und aus dem Innenhof Schreie zu vernehmen waren. Der Mann hatte sich über die Toilettenanlage Zugang zu einem circa vier Meter hohen Dachvorsprung verschafft.

Einsatzkräfte angegriffen

Unmittelbar nachdem der 57-Jährige die Polizisten erkannte, bewarf er diese mit Steinen, welche sich auf dem Dachvorsprung befanden. Die im späteren Verlauf hinzugezogenen Einsatzkräfte des Rettungsdienstes, der Feuerwehr sowie des Polizeipräsidiums Karlsruhe wurden ebenfalls mit Steinen attackiert. Durch den Bewurf beschädigte der aus Russland stammende Mann auch zwei im Innenhof geparkte Fahrzeuge der Deutschen Bahn.