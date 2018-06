Mann droht mit Bombe im Zoo

Anzeige

Karlsruhe.Einen großen Polizeieinsatz hat ein psychisch auffälliger 27-Jähriger aus dem Landkreis Heilbronn am Freitagnachmittag in Karlsruhe ausgelöst. Wie die Beamten mitteilten, soll der Mann gegen 15.30 Uhr eine Nachricht an die Facebookseite des Zoologischen Stadtgartens Karlsruhe versendet haben, in der er mitteilte, dass er eine Bombe im Zoo deponiert hätte.

Von mehreren Streifenwagen wurden daraufhin die Zugänge zum Zoo abgesperrt, so die Polizei. Die Ermittlungen ergaben allerdings recht schnell, dass es sich bei dem „Bombendroher“ um den bereits polizeilich bekannten 27-Jährigen handeln dürfte. Von einer Streife des Polizeipräsidiums Heilbronn wurde der Beschuldigte an seiner Wohnadresse angetroffen. Dabei räumte er laut den Ermittlern ein, die Nachricht an den Zoo verschickt zu haben. Er wurde daraufhin vorläufig festgenommen. Gegen 16.40 Uhr konnten die Absperrmaßnahmen der Polizei aufgehoben werden. Nach Angaben der Beamten bestand zu keiner Zeit eine Gefahr für die Besucher des Zoologischen Stadtgartens. beju/pol