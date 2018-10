Mann greift 26-Jährige an

Karlsruhe.Eine 26-jährige Frau ist in der Nacht zum Sonntag in unmittelbarer Nähe der Bahnhaltestelle Haid-und-Neu-/Sinsheimer Straße von einem unbekannten jungen Mann angegriffen und unsittlich berührt worden.

Wie die Polizei mitteilte, stieg die 26-Jährige gegen 1 Uhr an der Haltestelle Europaplatz/Postgalerie in die Bahn der Linie S2 in Richtung Spöck ein. Dort setzte sich der Mann in ihre Nähe, neben eine andere Frau.

An der Bahnhaltestelle „Sinsheimer Straße“ stiegen sowohl die 26-Jährige als auch der Unbekannte aus. Schließlich wurde die junge Frau auf dem Grünstreifen an der Einmündung Haid-und-Neu-Straße/Sinsheimer Straße unvermittelt von hinten festgehalten und unsittlich angefasst.

Nach Gegenwehr seines Opfers hielt der Mann kurz ein und startete einen erneuten Angriff. Er brachte die Frau zu Boden und unternahm weitere sexuelle Übergriffe, was letztlich aber an der Gegenwehr seines Opfers scheiterte. Schließlich konnte sie sich befreien und flüchten.

Zeugen gesucht

Der Täter soll zwischen 20 und 25 Jahre alt und 1,75 Meter groß sein. Er habe eine normale Statur, mit braunem Haar, welches seitlich sehr kurz geschnitten, am Oberhaupt lang und wellig ist. Er trug eine Brille und war mit einem vermutlich grünen Kapuzenpullover bekleidet. Der Mann hat eine helle Hautfarbe und es könnte sich nach Einschätzung des Opfers um einen Deutschen handeln.

Das auf die Bearbeitung von Sexualdelikten spezialisierte Dezernat der Kriminalpolizei führt nun die weiteren Ermittlungen wegen versuchter überfallartiger Vergewaltigung. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0721/66 65 5 55 entgegen. pol

