Mann tritt 21-jährige Helferin zu Boden

Anzeige

Karlsruhe.Ein bislang Unbekannter hat eine 21-Jährige am Hals verletzt und zu Boden getreten als sie ihrem Freund zu Hilfe kam. Wie die Polizei mitteilte, beleidigte der Mann einen 21-Jährigen am Dienstag, um 20.15 Uhr, an der Straßenbahnhaltestelle Weinbrennerplatz. Da seine 21-jährige Begleitung einschritt, griff der Unbekannte sie am Hals und stieß sie zurück.

Er trat ihr gegen das Bein und schlug ihr das Handy aus der Hand. Ein 49-Jähriger half der jungen Frau und jagte den Unbekannte so in die Flucht – er ging Richtung Günther-Klotz-Anlage davon. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf etwa 200 Euro ein.

Der Mann soll etwa 17 bis 20 Jahre alt und etwa 1,70 Meter groß und schlank sein. Er habe kurze schwarze Haare und er trug ein weißes T-Shirt mit schwarzem Aufdruck und mehreren Bildern sowie eine schwarze Jeans-Hose und schwarze Sportschuhe. Hinweise nimmt die Polizei unter der Nummer 0721/6 66 46 11 entgegen. pol