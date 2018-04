Mann verletzt sich schwer

Anzeige

Karlsruhe.Ein 59 Jahre alter Rollerfahrer ist nach einem Unfall auf der B 36, verursacht durch einen Lkw-Fahrer, schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, suchen die Beamten nun den geflüchteten Fahrer des Lkw. Der Mann ist am Donnerstagmorgen um kurz vor 11 Uhr unmittelbar nach der Abfahrt von der Südtangente in Richtung Rheinhafen gefahren und hat durch einen abrupten Fahrstreifenwechsel einen Unfall verursacht. Der 57-jährige Rollerfahrer musste stark abbremsen und ausweichen, um eine Kollision zu verhindern. Hierbei verlor er die Kontrolle, stürzte und verletzte sich schwer an der Schulter. Der Lkw wurde zunächst angehalten, fuhr dann jedoch weiter.

Der Lkw soll mit ausländischem Kennzeichen mit den Teilfragmenten „PX sowie den Ziffern 4 oder 6“ unterwegs gewesen sein. Das Führerhaus soll blau oder rotbraun sein. An dem Roller entstand laut Polizei ein Schaden von etwa 500 Euro. Die Polizei sucht nun Zeugen des Unfalls. Hinweise nehmen die Beamten unter 0721/94 48 40 entgegen. pol