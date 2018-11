Mann von Straßenbahn überrollt

Karlsruhe.Für einen 53-jährigen Mann aus Karlsruhe kam jede Hilfe zu spät, als er an der Haltestelle Hirtenweg auf die Gleise stürzte und von einer anfahrenden Straßenbahn überrollt wurde. Er verstarb am Samstagabend an der Unfallstelle, wie die Polizei in einer Pressemitteilung schreibt.

Die aus Hagsfeld in Richtung Stadtmitte fahrende Straßenbahn hatte an der Haltestelle Hirtenweg bereits angehalten, als der Mann die Haid-und-Neu-Straße am Fußgängerüberweg überquerte und in Richtung Bahnsteig ging. Warum er unmittelbar vor dem Bahnsteig stürzte, auf die Schienen fiel und von der gerade anfahrenden Straßenbahn erfasst wurde, ermittelt die Polizei derzeit noch.

Der Mann, dessen Identität bis zum Sonntagnachmittag ungeklärt blieb, wurde mehrer Meter weit mitgeschleift und von der ersten Achse der Straßenbahn überrollt. Er war nach Angaben der Polizei sofort tot. An der Straßenbahn entstand Sachschaden in Höhe von 10 000 Euro. Zeugen, die den Sturz des Mannes gesehen haben, sollen sich beim Autobahnpolizeirevier Karlsruhe, Telefon 0721/94 48 40, melden. pol

