Marktplatz wird jetzt barrierefrei

Karlsruhe.Die Belange der Sehbehinderten haben Vorrang vor der Ästhetik. Eindeutig fiel die Entscheidung des Planungsausschusses am Donnerstagnachmittag zur Barrierefreiheit des künftigen Marktplatzbelags aus: Damit Sehbehinderte optimal auf ihrem Weg unterstützt werden, soll das gesamte taktile Leitsystem für Blinde in einem dunklen Stein ausgeführt werden.

Durchgängig, nicht nur an den Gefahrenstellen – etwa an den Zugängen und Aufzügen der unterirdischen Haltestellen – wird für Sehbehinderte das Blindenleitsystem kontrastreich ausgeführt, wie es in einer Pressemitteilung der Stadt heißt. Das sei zwar gestalterisch ein gewisser Stilbruch, es dürfe aber keine Kompromisse in Bezug auf die Barrierefreiheit geben, war sich der Planungsausschuss einig.

Ohne dunkle Steine geht es nicht

Die Testfläche in der Kreuzstraße, die der Untersuchung der Funktionalität, Haltbarkeit und des Arbeitsaufwands dient, habe gezeigt, dass die Farbigkeit der Steine im Laufe der Zeit deutlich abnimmt. Daher sei man nach rund einem Jahr Musterfläche von der ursprünglichen Überlegung abgekommen, auf die dort verlegten dunkelgrauen Steine zu verzichten.