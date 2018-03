Maschinenbau ist längst nicht mehr nur was für Männer

Anzeige

Viele Einsatzmöglichkeiten

Die in Waghäusel produzierten Industrieventilatoren und Seitenkanalverdichter finden in unterschiedlichen Branchen weltweit ihren Einsatz. Dabei werden die Guss- und Stahlventilatoren beispielsweise für die Trocknung von Schokolade, die Aufbereitung von Trinkwasser oder auch den Betrieb von Rohrpostanlagen in Krankenhäusern eingesetzt. Ein neues Geschäftsfeld beschäftigt sich mit lufttechnischen Komplettsystemen, die anschlussfertig an den Kunden ausgeliefert werden.

Die Geschäftsleitung setzt auf Werte wie soziale Verantwortung und bildet eigene Nachwuchskräfte aus. „Derzeit suchen wir Fachkräfte im Maschinenbau mehr denn je. Mit dieser Veranstaltung möchten wir den Frauen einen Einblick in die männerdominierte Metallbranche geben und mögliche Arbeitsplätze vorstellen. Die Mischung macht’s“, so Werkleiter Markus Fuchs. zg

Info: Wer noch mit will, kann sich per E-Mail unter frauke.bolch@wirtschaftsstiftung.de anmelden.

Mannheimer Morgen, Dienstag, 27.02.2018