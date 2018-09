Mazedonier von Syrern überfallen

Karlsruhe.An der Straßenbahnhaltestelle Tullastraße sind am Dienstag ein 22-jähriger und ein 39-jähriger Mann aus Mazedonien von zwei Syrern im Alter von 21 und 22 Jahren angegriffen worden. Die beiden Tatverdächtigen wurden am Mittwoch auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe einem Richter vorgeführt, der Haftbefehl erließ, wie die Polizei mitteilt.

Zunächst forderten die Männer von ihren Opfern eine Tasche und griffen diese dabei auch körperlich an. Als der 22-jährige Geschädigte die Polizei rufen wollte, riss ihm der 21-jährige Syrer das Telefon aus der Hand. Schließlich entwickelte sich ein Gerangel um das Mobiltelefon. In der Folge schlug dann der 22-jährige Tatverdächtige auf einen Geschädigten ein, nahm dessen Handy an sich und wollte flüchten. Als der 39-Jährige den Tatverdächtigen an der Flucht hindern wollte, versetzte der 21-jährige Begleiter dem Mann Faustschläge ins Gesicht.

34 Gramm Marihuana dabei

Die verständigten Polizeibeamten gingen sofort dazwischen. Sie konnten beim 22-jährigen Tatverdächtigen die Halskette des gleichaltrigen Opfers und beim 21-jährigen Tatverdächtigen circa 34 Gramm Marihuana auffinden. pol

