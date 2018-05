Mehr als 100 historische Fahrzeuge vor Ort

Anzeige

Rheinsheim.Ein Vatertag der besonderen Art: Die „Bulldog Buwe Rhose“ aus Philippsburg laden am morgigen Donnerstag um 10 Uhr an die Grillhütte Rheinsheim – gegenüber des Sportplatzes – ein. Der gemeinnützige Verein hat sich zum Ziel gesetzt, historische landwirtschaftliche Traktoren/Schlepper sowie historische Fahrzeuge aller Art zu erhalten, wieder aufzubauen und somit ein Stück Geschichte erlebbar zu bewahren. Aktuell hat der Verein nach eigenen Angaben mehr als 60 –zumeist aktive – Mitglieder größtenteils mit historischen Fahrzeugen.

An einem Ort sieht der Besucher ihre fahrenden Schätze morgen an der Rheinsheimer Grillhütte. Zudem werden mehrere befreundete Vereine mit ihren Fahrzeugen erwartet. Unter anderem Bulldogs, Old- und Youngtimer sowie Mopeds und Motorräder stehen dann zur Schau. Bis zu 70 Traktoren, 15 Oldtimer und 20 Mopeds können dann bewundert werden. wr