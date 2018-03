Mehr als 40 Jahre dabei

Anzeige

Philippsburg.Gleich drei Ehrungen gab es beim Sportverein SV Philippsburg: Zwei Mitglieder gehören jetzt zur Riege der Ehrenmitglieder, weil sie einen Zeitraum von 40 Jahren und mehr erreicht haben: Wolfgang Braun, ehemaliger Stadtrat, und Ulrich Bühler, Vereinsschatzmeister seit 31 Jahren, Mitorganisator bei allen Vereinsfesten und Verantwortlicher für das Stadionheft seit 1995. Vorsitzender Klaus Umstadt und Schriftführerin Gaby Bühler überreichten die Urkunden.

Ein Sportfreund bekam „Gold“, weil er seit drei Jahrzehnten dabei ist. Es handelt sich um Stadtrat Werner Back, der früher in der ersten Fußballmannschaft spielte. Darüber gab es vier Mal Silber. Das Edelmetall ging an Michael Liebel, ehemaliger Jugendbetreuer, Spielausschussmitglied und Spieler der zweiten Mannschaft, außerdem an Heike Merk, Schriftführerin von 1988 bis 2009 und Organisatorin der Theateraufführungen des Vereins. Zu den „Silbernen“ gehörten auch Arsim Ljatifi und Sven Dahm. Der Vereinschef nannte die Geehrten „wichtige Stützen des Vereins“ und auch „Vorbilder für die Tugenden Treue und Pflichtbewusstsein“. Auszeichnungen erhielten zudem die Trainer und Jugendbetreuer des Philippsburger Sportvereins. Zusätzlich boten die vereinseigenen Ballakrobaten und Topformation der Narhalla-Pfinzgrodde ein buntes Programm. wr