Mehr Lebensglück durch Achtsamkeits- und Konzentrationsübungen

Martin Noll, der seit über 25 Jahren als freiberuflicher Vortragender und Seminarleiter in der Erwachsenenbildung tätig ist, erklärte in seinem knapp zweistündigen Vortrag, wie durch ein verfeinertes „Hören“ auf das eigene Selbst das wahre Wesen in uns praktisch verwirklicht werden könne.

Meditation einfach zu lernen

„Erst eine saubere innere Ausrichtung auf das, was wirklich in uns steckt, hilft uns, unser Leben auf eine Weise zu führen, die sich ,richtig‘ anfühlt“, so Noll.

Doch wie ist das praktisch umsetzbar? Noll riet zu Achtsamkeits- oder Konzentrationsübungen, um sich stärker im Hier und Jetzt zu verankern. Meditation lasse sich einfach lernen und praktizieren. Durch ständiges Üben beruhige sich der Geist und trage zum Ausstieg aus dem dauernden inneren Denk-Kreislauf bei. Die kleine innere Stimme, die sich immer wieder leise melde, verschaffe sich dadurch mehr Gehör und helfe herauszufinden, was in einem steckt.

Dass sich der nicht immer einfache Weg lohnt, thematisierte schon Frank Sinatra Ende der 60er Jahre in seinem Welthit „My Way“, der von der Retrospektive auf das erfüllte Leben eines Mannes handelt, das er auf seine Art und Weise gelebt hat, so Martin Noll zum Abschluss.

