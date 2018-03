Mehr praktische Einblicke für Schüler

Anzeige

Philippsburg.Große feierliche Unterzeichnungszeremonie in Philippsburg an der „Vorzeigeschule“: Gleich sieben Unterschriften trägt das Dokument der beschlossenen Kooperation „Wirtschaft macht Schule“: so die von Bürgermeister Stefan Martus, Rektor Ingo Schmidt, dem stellvertretenden Hauptgeschäftsführer der IHK Karlsruhe, Alfons Moritz, Barbara Schwarz von der Handwerkskammer, AOK-Teamleiter Nico Heilig, den Firmen-Geschäftsführern Dietmar Pahling und Rudolf Reiß und Schülervertreterin Christine Schukmann.

Die Nopp-Schule sei schlichtweg die Vorzeigeschule, auch was die gute Zusammenarbeit mit Partnern aus der Wirtschaft anbelangt, betonte das Stadtoberhaupt. Kooperationen zwischen Schulen einerseits und Unternehmen, Betrieben und Einrichtungen andererseits sind für beide Seiten höchst profitabel, hieß es mehrfach. Schulen gelinge es mit dieser Hilfe von außen besser, ihren Schülern praktische Einblicke in die Arbeitswelt und die realen Anforderungen im Berufsleben zu vermitteln. Eine solche Kooperation schlägt eine Brücke zwischen „Theorie und Praxis“.

Dabei habe die Schule den vollen, uneingeschränkten Rückhalt der Stadt. Unter dem Projektmotto der IHK „Wirtschaft macht Schule“ kamen jetzt Schule, Stadt, IHK, „Pahling Haustechnik“, „Schlosserei/Metallbau Reiß“ als „Siebenerbündnis“ im Musiksaal der Hieronymus-Nopp-Schule zusammen, um ihr Vorhaben, „ganz eng zusammenzuarbeiten“, zu Papier zu bringen. Zu der Runde gehörten auch IHK-Projektleiterin Annemarie Herzog, Angelika Jasper von der AOK und die Beauftragten für die Berufsvorbereitung, Günter Zollinger und Ronald Puskaric.