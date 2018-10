Mehr Stauvolumen fürs Becken

Das Rückhaltebecken Lustgarten ist nach einem langanhaltenden Gewitter mit eingestautem Wasser gefüllt. © Stadt. Karlsruhe

Karlsruhe.Das Hochwasserrückhaltebecken Lustgarten in Hohenwettersbach bekommt mehr Stauvolumen. Da in Zukunft mit der Zunahme massiver Regenfälle zu rechnen ist, will das städtische Tiefbauamt so die Hochwassersicherheit für die Bebauung am Tiefentalgraben weiter verbessern.

Die Bauarbeiten zum Umbau und zur Erweiterung des Hochwasserrückhaltebeckens beginnen am Montag, 22. Oktober, und dauern

...