Menschen im Porträt

Philippsburg/Waghäusel.Zum Weihnachtsmarkt am Samstag, 1., und Sonntag, 2. Dezember, in Philippsburg bieten die beiden Waghäuseler Künstlerinnen Birgit Federmann und Evelyne Fuchs von der „Künstlergilde“ eine vielseitige sehenswerte Werkschau. Beide Frauen leiten Projekte in der Musik- und Kunstschule (MuKS)in Philippsburg für Erwachsene und Kinder im Alter von fünf bis elf Jahren. Die Ausstellung wird im Vortragssaal der MuKS durchgeführt.

Birgit Federmann besetzt das Thema „Menschen“, eine bunte Mischung von Bildern, wie das Leben selbst. Sie stellt Porträts von bedeutenden Persönlichkeiten aus Musik und Kultur, etwa Udo Lindenberg und Günter Grass, aus. Auch eine Hommage an Jazzmusiker der 50er Jahre in den USA, die erstmals mit farbigen Musikern zusammen als das sogenannte „Rat Pack“ auftraten, ist dabei.

Bezug zur Umwelt

Evelyne Fuchs zeigt eine Retrospektive ihrer Bilder von den vergangenen Jahren. Ihre Kreationen haben den Bezug zur Umwelt, zu politischen, aber auch zu ganz allgemeinen Geschehnissen. Darin zeigt sie alles, was sie über die Zeit so berührt hat.

„Kunst ist immer die Auseinandersetzung mit der Umgebung und mit sich selbst – und natürlich deren Umsetzung auf Leinwand und Papier“, lassen die beiden wissen. Dazu verwenden sie verschiedene Materialien und Techniken. wr

