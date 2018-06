Mercedes Unimog aus Sternenfels wird übergeben

Verantwortliche des Vereins holen den Mercedes Unimog in Sternenfels ab – und bringen ihn an die Eremitage nach Waghäusel. Besucher können diesen Oldtimer bald bewundern. © Nachtigal

Waghäusel.Von langer Hand und vielen Köpfen geplant ist es am Sonntag, 1. Juli, endlich so weit: Als Fest zum fünfjährigen Vereinsjubiläum findet an der Eremitage in Waghäusel der zweite Oldie-Day statt. Es wird einiges geboten. Der 1. OCW Waghäusel im ADAC hat die letzten Wochen fleißig für das Vereinsfest geworben. Mit Flyer-Verteilung am Globus in Wiesental und großen Bannern rund um

...

Sie sehen 12% der insgesamt 3465 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 27.06.2018