Michael Korn als Vorbild ausgezeichnet

Erfolgreiche Sportler zu Gast

Am 7. März 2018 wurden zehn Jugendmitarbeiter aus ganz Baden-Württemberg für ihr herausragendes Engagement im Sportverein ausgezeichnet. In den Räumlichkeiten der Landesbausparkasse Südwest in Stuttgart wurden sie bei einer feierlichen Gala geehrt. Sie erhielten jeweils die Trophäe VICTOR sowie Gutscheine und Bargeld. Die Moderation des Abends hatte Regina Saur. Musikalische Unterhaltung, Buffet und Reden durften nicht fehlen. Peter Schneider, Präsident des Sparkassenverbands Baden-Württemberg, betonte die Bedeutung des Ehrenamts. „Diese herausragenden Leistungen, die wir heute wieder persönlich ehren, sind nicht ersetzbar.“ Dem Wettbewerb „Vorbilder des Jahres“ sagte er weitere Unterstützung zu. Überreicht wurden die Preise von erfolgreichen Sportlern wie Leichtathletin Hanna Klein, Radsportlerin Franziska Brauße, Gewichtheber Jürgen Spieß und Schwimmerin Vanessa Grimberg.

Der Philippsburger Preisträger wurde von seinen Vereinsmitgliedern und Familie begleitet. Außerdem dabei war der Vize-Präsident des Deutschen Ju-Jutsu Verbandes Michael Gust und der Präsident des Badischen Ju-Jutsu Verbandes Rainer Schwarz sowie die Rheinsheimer Ortsvorsteherin Jasmine Kirschner.

Jugendtrainer gefragt

Michael Korn, selbst Vater von drei Kindern weiß, wie wichtig die Vorbild-Funktion ist: „Ob man es will oder nicht, die jungen Leute nehmen sich ein Beispiel an Eltern, Lehrern und Trainern – leider auch an vermeintlich ,Coolen Typen’. Die Nachwuchssorgen der Vereine sind auch mit fehlenden Jugendtrainern und engagierten Erwachsenen begründet. Im FZC Philippsburg sei dies zum Glück nicht so. Die Sportarten zur Verteidigung, Körperdisziplin und Aufbau des Selbstbewusstseins seien gefragt. Und durch die Erfolge der Vereinsmitglieder auch Motivation für die Jüngeren.

Ehefrau Petra Weiler-Korn ist ebenfalls als Trainerin und in der Verwaltung des Vereines tätig. Ohne ihre Rückendeckung wären die vielen Reisen und Teilnahmen an Verbandsveranstaltungen auf Landes- und Bundesebene sowie international gar nicht möglich. Der mehrfache Weltmeister Korn ist seiner Familie dankbar für diese Unterstützung. „Stolz macht mich nicht dieser Preis, auf Ehrungen stehe ich eh nicht so...“ sagt er im Gespräch mit unsere Zeitung – wesentlich mehr Lob für ihn sind die Erfolge seiner Schützlinge: immerhin an die 20 (Jugend)Trainerlizenzen im Verein gehen auf ihn zurück.

Den Jugendlichen Werte wie Pünktlichkeit und Verlässlichkeit zu vermitteln – das seien wirklich Ziele, die einer Vorbild-Funktion bedürfen. Was seine Schüler mit seiner Unterstützung erreicht haben, „das macht mich wirklich stolz“. Dinge zu tun, wie ein Trainerkonzept zu entwickeln, die nicht mit Geld zu bezahlen sind das hat er sich selbst zur Aufgabe gemacht. Doch auch viele sportliche Erfolge haben nicht nur er selbst, sondern auch seine Schüler zu verzeichnen.

Sechs Kämpfer des FZC sind im deutschen Nationalkader erfolgreich vertreten. Im Training ist zu sehen, wie beliebt Michael Korn ist. Selbst die Kleinsten bezeichnen ihn als „gerechten Lehrer“ und „echt in Ordnung“. Diplomatisch aber auch mit Nachdruck verschaffe er sich bei den Jüngsten den nötigen Respekt. Die sich dann zum Ziel setzen, dem Trainer nach zu eifern – daran sieht man, dass Michael Korn den Preis „Vorbild sein“ verdient hat.

