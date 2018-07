Mieter stellt Einbrecher

Anzeige

Karlsruhe.Die Staatsanwaltschaft erwirkte am Sonntagnachmittag beim zuständigen Haftrichter einen Haftbefehl gegen einen 23-jährigen Syrer. Dem Beschuldigten wird ein Wohnungseinbruch vorgeworfen.

Nach den bisherigen Ermittlungen soll er in der Nacht von Samstag auf Sonntag gegen 2 Uhr durch ein geöffnetes Fenster in eine Wohnung in der Zähringerstraße eingestiegen sein. Aus der Wohnung soll er neben anderen Gegenständen auch eine Gitarre gestohlen haben.

Beim Verlassen der Wohnung durch das Fenster sei der 22-jährige Wohnungsinhaber durch Geräusche aufgewacht. Er habe dann den Beschuldigten auf der Straße verfolgt und gestellt. Während eines Gerangels habe der Einbrecher dann den 22-Jährigen umgestoßen, sodass dieser mit dem Kopf auf dem Gehweg aufschlug.