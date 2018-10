Mikrotechnik wird effizienter

Karlsruhe.Seit 1997 versammeln sich Chemiker und Chemieingenieure alle zwei Jahre auf der International Conference on Micro Reaction Technology (Imret), um neue Entwicklungen in der Mikroreaktionstechnik und Flow Chemie zu diskutieren.

Das schreibt das Karlsruher Messe- und Kongress Unternehmen in einer Pressemitteilung. In diesem Jahr kommt die Veranstaltung – die in der Branche als führend und als „place to be“ gilt und zuvor unter anderem schon in Beijing, Atlanta und Kyoto zu Gast war – vom Sonntag, 21., bis Mittwoch, 24. Oktober, nach Karlsruhe ins Kongresszentrum.

Prozesse weiterentwickeln

Mehr als 350 Teilnehmer aus aller Welt nutzen die Möglichkeit, sich in Plenarvorträgen, Keynotes und weiteren Vorträgen von hochkarätigen Experten aus Wissenschaft und Wirtschaft darüber zu informieren, wie sie Mikrofluidik, Mikrofertigung und Mikrosystemtechnik chemische Reaktoren und Prozesse effizienter, sicherer und wirtschaftlicher machen können. Dabei werden wieder viele neue Anwendungen im Chemieingenieurwesen und der Chemie sowie eine stetig wachsende Zahl von Applikationen in verwandten oder völlig neuen Feldern wie der Energieversorgung, der Analytik, Life Science und der Medizin vorgestellt. Angesichts der enormen Fortschritte in all diesen Disziplinen wird eine effektive Plattform für den Dialog zwischen Experten immer wichtiger.

Die Imret hat sich in den vergangenen Jahren als eine solche Plattform zur Förderung des wissenschaftlichen Austausches und der Zusammenarbeit zwischen Chemikern, Chemieingenieuren und Mikrofluid-Experten erwiesen. Auch 2018 wird sich diese Erfolgsgeschichte nach Meinung von Prof. Dr. Roland Dittmeyer, Leiter des Instituts für Mikroverfahrenstechnik am Karlsruher Institut für Technologie und Chairman der Konferenz, fortsetzen: „Die Imret 2018 wird den Dialog zwischen der Hochschule und der Industrie in der Mikroreaktionstechnik neu beleben. Drei der vier Plenarvorträge und zwei Keynotes aus der Industrie bieten hierfür ideale Voraussetzungen“.

Organisator der 15. Imret ist die Dechema-Gesellschaft für Chemische Technik und Biotechnologie mit Unterstützung der deutschen ProcessNet-Fachgruppe für Mikroverfahrenstechnik, dem internationalen wissenschaftlichen Komitee der Imret und der International Flow Chemistry Society. zg

Info: Weitere Informationen gibt es unter www.dechema.de

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 17.10.2018