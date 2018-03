Millionendeal für Reifen-Palettier-Anlage im Jubiläumsjahr

Anzeige

Konzept überzeugt in Hanau

Seit 2006 entwickelt und tüftelt Gawronski parallel auch an Systemen für das automatische Palettieren von Reifen mit einem Roboter. 2013 konnte erstmals der Prototyp einer automatisierten Reifen-Palettier-Anlage am Standort Philippsburg vorgeführt werden. Das Konzept überzeugte nun einen der fünf weltweit größten Hersteller, Dunlop/Goodyear in Hanau, so dass sich dieser entschloss, in seinem Reifenwerk eine solche automatisierte Reifen-Palettier-Anlage einzusetzen.

Mit den Ausmaßen von über 142 Meter Länge, acht Portal-Robotern und einer automatischen Paletten-Zufuhr-Abfuhrtechnik gehört dieses Projekt zu den weltweit größten Anlagen in dem Bereich. Während des täglichen 24-Stunden-Betriebes übernimmt die Anlage alle Reifen des Werkes, sortiert diese exakt in die vorgesehenen Paletten, erfasst alle Daten eines Reifens bis hin zum Herstelldatum und transferiert dann diese Daten mit der zugehörigen Palette an das Lager. Pro Tag werden so 25 000 Reifen bewegt.

Mit der Auslieferung der Anlage ergeben sich für den Kunden „verlässliche und planbare Lagerarbeitsabläufe ohne Lohnsteigerungen in den kommenden Jahren sowie die Vermeidung der sogenannten roten Arbeitsplätze, wie ergonomisch als schädlich eingestufte Arbeiten bezeichnet werden“, sagt Gawronski. Und nebenbei bemerkt der erfolgreiche Firmeninhaber dann noch: „Wir sind ständig auf der Suche nach guten Mitarbeitern.“ wr

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 22.02.2018