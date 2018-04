Minijobheft in leichter Sprache

Anzeige

Karlsruhe.Die Minijobbroschüre in leichter Sprache liegt vor – sie informiert über die aktuelle rechtliche Situation in besonders leicht verständlicher Form. Das schreibt das Landratsamt Karlsruhe in einer Pressemitteilung. Daneben sind auch wichtige Adressen, zum Beispiel für weitergehende Beratung in der neuen Broschüre zu finden.

Antworten zu Fragestellungen wie beispielsweise, ob ein Urlaubsanspruch besteht oder der Mindestlohn gilt, bietet diese Broschüre ebenfalls. Herausgeberinnen sind die Gleichstellungsbeauftragten aus dem Stadt- und Landkreis Karlsruhe. Leichte Sprache wurde entwickelt, damit Menschen mit Lernschwierigkeiten und diejenigen, die nicht so gut lesen können oder deren Muttersprache nicht deutsch ist, alles verstehen. Hierbei werden einfachere Wörter benutzt und lange Fachbegriffe erklärt. Die Minijobbroschüre in leichter Sprache ist kostenfrei bei den Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten unter gb@karlsruhe.de zu erhalten. zg