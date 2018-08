Ministerium will Richtlinie verlängern

Noch weht die badische Flagge auf dem Karlsruher Schloss. © dpa

Karlsruhe.Die badische Verfassung von 1818 und die geltende Flaggenverordnung des Landes Baden-Württemberg haben etwas gemeinsam: den 22. August. An dem Tag vor 200 Jahren wurde die Verfassung von Großherzog Karl unterzeichnet. Und an diesem Datum läuft an diesem Dienstag die Flaggenverordnung aus, die vor wenigen Wochen für einen kleinen Aufstand im Badischen gesorgt hat.

Anfang Juli hatte ein kurioser Flaggenstreit zwischen Karlsruhe und Stuttgart Schlagzeilen gemacht. Er hatte sich an einer roten Fahne entzündet, die das Badische Landesmuseum im Frühjahr anlässlich der Revolutionsausstellung gehisst hatte. Nachdem sich ein Bürger am revolutionären Symbol auf der ehemaligen Residenz der badischen Markgrafen gestört hatte, musste auch die badische Flagge abgehängt werden, die zuvor über Jahre unbehelligt im Wind geflattert hatte.

Erweiterung wird geprüft

Inzwischen hängt die Baden-Flagge dank Ausnahmeerlaubnis durch Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) wieder. Er will eine Erweiterung der Verordnung prüfen – die Landesregierung strebt eine versöhnliche Lösung auf Dauer an.

Bis zum Dienstag, 22. August, wird das wegen der Kürze der Zeit mit einer modifizierten Verordnung aber nichts. Damit es vom 23. August an keinen „rechtsfreien Raum“ gibt, wird die bestehende Verordnung laut Staatsministerium zunächst verlängert. Dabei wäre eine liberale Flaggenverordnung zum Verfassungsjubiläum ein passendes Geschenk für die Badener gewesen, findet Robert Mürb, der Vorsitzende der 30 000 Unterstützer zählenden Landesvereinigung Baden in Europa. dpa

