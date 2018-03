Mit allen Sinnen genießen

Anzeige

Kunterbunt geht es auf dem Kirchplatz St. Stephan bei einem vielfältigen Programm für Kinder zu. Viel zu Entdecken gibt es rund um den Kinderbauwagen von Keks, einem Berner Sennenhund, bekannt aus dem ZDF-Klassiker Löwenzahn. Experimentiertische schaffen Raum für kleine Forscher im Alter von drei bis acht Jahren, um die Welt zu entdecken. Dazu bereichern Sinnestafeln, Pflanzendomino, Naturbaumbausteine und Tierratespiele das Angebot des Wagens. Passend zu ihrer aktuellen Ausstellung „Farbe – querfeldein“ bietet die Junge Kunsthalle Malaktionen an. Sonntags gibt es am Stand des Deutschen Kinderschutzbundes Karlsruhe Kinderschminken und ein Glücksrad.

Für Action auf dem „Kirchplatz Kunterbunt“ sorgt die Hüpfburg der KSC Wildpark-Kids sowie weitere Aktionen Karlsruher Akteure. Doppeltes Programm auf dem Stephanplatz: Am Samstag findet von zehn bis 18 Uhr der „Stoffmarkt Holland“ statt. An über 140 Ständen werden hier die neuesten Stoffe und Kurzwaren angeboten. Neben Damen- und Kinderstoffen finden sich hier auch Gardinen, Heimtextilien und Dekostoffe. Auch Quilt-, Patchwork- und Polsterstoffe sind an den Ständen erhältlich. Dazu gibt es Schnittmuster und Kurzwaren. Der traditionelle Flohmarkt auf dem Stephanplatz breitet seine Stände am Sonntag, den 22. April von 13 bis 18 Uhr aus. Die Standflächen für diesen Sondertermin sind bereits ausgebucht.

Zum Shopping in der Innenstadt und in Durlach lädt der verkaufsoffene Sonntag. Dabei rücken die beiden Einkaufshochburgen mit Unterstützung des Karlsruher Verkehrsverbunds KVV noch näher zusammen: Auf der Tramlinie 1 ist die Fahrt zwischen Europaplatz und Durlach Turmberg mit einem speziellen Ticket kostenlos, das an Ausgabestellen im Einzelhandel in Durlach und in der Innenstadt erhältlich ist.

Das „Fest der Sinne“ mit dem verkaufsoffenen Sonntag wird vom Kooperationsmarketing veranstaltet, bei dem die Karlsruhe Marketing und Event GmbH, die City Initiative Karlsruhe (CIK) und die Karlsruher Schieneninfrastruktur-Gesellschaft (KASIG) zusammenarbeiten. Das Programm wird von Mineralbrunnen Teinach, Alpirsbacher Klosterbräu, der Durbacher Winzergenossenschaft, Babalooni sowie Blumen Dürr und dem KVV gefördert. zg

