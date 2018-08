Mit App zu 60 Denkmälern

Karlsruhe.Es ist ein kleines Jubiläum, wenn Karlsruhe am Sonntag, 9. September, zum 20. Mal am europaweiten Tag des offenen Denkmals teilnimmt. „Entdecken, was uns verbindet“ ist das Motto dieses deutschen Beitrags zum Europäischen Kulturerbejahr.

Zu entdecken sind mehr als 60 Denkmäler in 22 Stadtteilen – so viele wie nie. Manche zum einzigen Mal im Jahr. Vielerorts erlauben spezielle Führungen

...