Mit Buttons einfach aufs Festgelände

Waghäusel.Bei den Abendveranstaltungen am Samstag und Montag berechtigt der Stadtfest-Button zum Zutritt auf das Festgelände bei der Eremitage. Jugendliche bis 14 Jahre sind frei. Die Buttons sind im Vorverkauf zum Preis von fünf Euro im Rathaus Waghäusel, bei den Sparkassen-Filialen in Kirrlach und Wiesental, im Globus Wiesental, im Kaufhaus Eberenz in Kirrlach sowie in Wiesental im Eierlädle und in der Bäckerei Maag erhältlich.

Dort gibt es auch Eintrittskarten für die SWR3-Party am Freitagabend zum Preis von acht Euro im Vorverkauf. An der Abendkasse kostet der Eintritt zehn Euro. Der Eintritt zum Seniorennachmittag sowie zum Kinder- und Familienfest ist frei. klu

