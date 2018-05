Mit der heutigen Technik bewusst umgehen

Anzeige

Karlsruhe.Die Psychologische Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche im Landratsamt Karlsruhe lädt zu zwei Vortragsabenden für Eltern und Interessierte in die Räume der Beratungsstelle nach Karlsruhe ein. Wie das Landratsamt mitteilte, richtet sich der erste Vortrag an Eltern von Kindern im Vor- und Grundschulalter und findet am 5. Juni, von 18.30 bis 20 Uhr zum Thema: „Zwischen zwei Welten“ – Kinder im medialen Zeitalter statt. Gezeigt wird ein Film über Erkenntnisse bezüglich digitaler Medien, sowie die Vorstellung eines praxisnahen Konzepts. Im Anschluss besteht die Möglichkeit mit der Referentin Beatrice Klöffler, Mitarbeiterin der Beratungsstelle, ins Gespräch zu kommen.

Der zweite Vortrag für Eltern von Jugendlichen findet am 12. Juni, von 18.30 bis 20 Uhr zum Thema: „Sicherheit im Netz – Smartphone und Internetsicherheit“, statt. Über den verantwortlichen Umgang mit dem Smartphone und wie man sich sicher im Internet bewegt wird Christina Glasstetter, Polizeipräsidium Karlsruhe – Referat Prävention, referieren.

Die Veranstaltungen finden in der Psychologischen Beratungsstelle, Kriegsstraße 78, Karlsruhe, statt. Eine Anmeldung unter Telefon: 0721/93 66 70 50 oder per Mail: pb.karlsruhe@landratsamt-karlsruhe.de ist erforderlich. zg