Mit Flachfiguren und Klavier

Waghäusel.Ein altbekanntes Märchen neu inszeniert: Hänsel und Gretel von den Gebrüdern Grimm wird am Donnerstag, 20. Dezember, ab 18 Uhr im Saal der Musikschule Waghäusel-Hambrücken vom Wicht-Theater vorgelesen. Dazu spielen das Klavierduo Imke Lichtwark und Katharina Groß passende Melodien.

Hänsel und Gretel, die in bitterer Armut aufwachsen und von den Eltern verlassen werden, müssen ihren eigenen Weg finden. Mitreißend erzählt durch Jürgen Wicht, dürfen die kleinen und großen Zuschauer hinter geheimnisvollen Türen und Klappen Verborgenes entdecken und stellen fest, dass Zusammenhalt und Fantasie mächtiger sind, als böse Hexen. Dargestellt durch extra für das Stück angefertigte Flachfiguren und in einem romantischen Bühnenbild kommt Märchenstimmung auf. Die passende musikalische Vertonung liefert dabei eine vierhändige Klavierfassung der gleichnamigen Oper von Engelbert Humperdinck. Dieses Hörerlebnis bringt das Klavierduo Katharina Groß und Imke Lichtwark auch ohne Sänger facettenreich zum Erklingen. Hänsel und Gretel erleben Täuschungen, erliegen Verlockungen, bestehen Gefahren und lösen Probleme in der Friedrich-Hecker-Allee 3, Waghäusel. Die Lesung dauert etwa eine Stunde und ist für Kinder ab sechs Jahren geeignet. Die Karten kosten 8 Euro, ermäßigt 5 Euro und als Familienkarte für zwei Erwachsene plus Kinder 20 Euro. nina/zg

