Mit Gitarre zur Quelle des Glaubens

Oberhausen-Rheinhausen/Philippsburg.Das „Glaubensforum“ der Seelsorgeeinheit Oberhausen-Philippsburg mit den Pfarreien Oberhausen, Rheinhausen, Philippsburg, Huttenheim und Rheinsheim lädt am Mittwoch, 14. März, um 19 Uhr zum „Glaubensquell“ in die Pfarrkirche Oberhausen ein.

Das etwa einstündige Programm beinhaltet die Themenpredigt „Das österliche Triduum“, Fürbitten, eucharistische Anbetung mit Impuls und geistliche Lieder zur Gitarre. Die Leitung und Gestaltung übernimmt Pfarrer im Ruhestand, Manfred Alt, der selbst Gitarre spielt. Inzwischen finden die Glaubensquell-Veranstaltungen großen Zuspruch in der Seelsorgeeinheit.

Drei untrennbare Ereignisse

Die Auferstehung Jesu Christi am Ostermorgen begründet den christlichen Glauben, so der Geistliche. In diese Auferstehung gehören aber untrennbar zwei weitere Ereignisse mit hinein: sein Tod am Karfreitag und die Deutung seines Todes beim Letzten Abendmahl am Gründonnerstag.