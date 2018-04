Mit jedem Schritt unterstützen sie die Inklusion im Sport

Anzeige

Anreise aus ganz Deutschland

Die Damen-Nationalmannschaft ist seit 2015 amtierende Weltmeisterin, die Herren sind aktuell Vize-Weltmeister und waren 2007 auch Weltmeister. Die Kader der Teams bestehen aus je circa 10 Athleten, von denen jeweils 6 für die Turniere nominiert werden. Wie viele der sehbehinderten Athleten in Bruchsal starten werden, ist noch unklar, da die Mitglieder aus ganz Deutschland anreisen.

Eine, die sicher am Start sein wird, ist Astrid Weidner aus Untergrombach. Die Firmenchefin von TriMentor, die selbst Mitglied der Nationalmannschaft und seit Geburt blind ist, übernimmt die Startgebühren der Blindentorball-Hoffnungsläufer und Laufbegleiter. Sie betrachtet den Lauf als Vorbereitungslauf für das erste Blindentorball-Nationenturnier, das Ende Mai in Steinbach bei Baden-Baden stattfindet.

Wer selbst beim Hoffnungslauf mit den Blindentorballern spazieren, walken, joggen oder laufen will und dadurch Runden und Spenden für den guten Zweck sammeln möchte, meldet sich per E-Mail bis morgen bei markus.schoenbach@blindentorball.de. Wer aufgrund einer Sehbehinderung oder ähnlicher Einschränkungen eine Laufbegleitung benötigt, muss das bei der Anmeldung angeben.

Der 21. Bruchsaler Hoffnungslauf findet am Samstag, 21. April, in Bruchsal statt. Der gemeinsame Start ist an der Stirumschule (Schwimmbadstraße 2a) um 15 Uhr. Das Lauf-Ende ist gegen 18.30 Uhr geplant. ris

Info: Weitere Infos unter www.bruchsaler-hoffnungslauf.de

