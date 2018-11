Mit Nikolaus fotografieren

Waghäusel-Wiesental.Die Mitglieder des Freundeskreises Wissädalä Fasänachdä sind in der nächsten Woche am Donnerstag, 6. Dezember, als Nikoläuse im Ort unterwegs. Familien können die Mitglieder gegen eine Gebühr buchen, einige Einrichtungen besuchen sie aber auch ehrenamtlich, sagte der Vorsitzende Manuel Hoffner.

Beispielsweise die Kirrlacher Schillerschule und der Kinderhort, der Bernharduskindergarten Kirrlach, die AWO Seniorenresidenz sowe die ReHa Südwest in Waghäusel können sich auf den Nikolaus freuen.

Einnahmen gespendet

Sämtliche Einnahmen werden durch die Vereinskasse aufgestockt und für soziale Zwecke gespendet. An den kommenden Samstagen vor Weihnachten ist der Verein in einem großen Wiesentaler Einkaufsmarkt unterwegs, wo sich Kinder mit dem Nikolaus fotografieren lassen können.

Neben dieser genannten Nikolausaktion veranstalten sie am Samstag, 8. Dezember, in der Wiesentaler Ortsmitte unseren Weihnachtsmarkt. Das technische Hilfswerk und die ortsansässige Grundschule unterstützen dabei.

Am Weihnachtsmarkt gibt es am Stand des Freundeskreises Wissädalä Fasänachdä Glühwein, Getränke, Crêpes und Waffeln. Das THW steht am Grill und bietet Bratwürste, Steaks und Langos an. Die Bolandenschule serviert zusätzlich Kaffee und Kuchen. zg

