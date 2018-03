Mit Pistole bedroht

Anzeige

Karlsruhe.Unbekannte haben am Montagmorgen gegen 5.40 Uhr unter vorhalt einer Pistole versucht, auf der Umgehungsstraße zwischen Bruchsal und Kronau den Jaguar eines 60-Jährigen zu stehlen. Wie die Polizei mitteilt, war der 60 Jahre alte Mann mit seinem schwarzen Jaguar von Bruchsal auf dem Weg zur Arbeit. Er fuhr auf der B 35 und wechselte auf die Umgehungsstraße in Richtung Kronau.

In der Überleitung wurde er von einem schwarzen Kleinwagen überholt, dessen Fahrer ihn ausbremste und zum Stehen zwang. Hinter dem Jaguar hielt ein weiteres Fahrzeug an. Aus dem vorderen Pkw stieg ein Mann aus, der eine Pistole in der Hand hielt. Auch aus dem hinteren Fahrzeug stiegen zwei Männer aus und kamen zum Pkw des 60-Jährigen.

Geistesgegenwärtig Gas gegeben

Einer der Männer klopfte mit einem silbernen Baseballschläger an die Scheibe und forderte den Geschädigten in englischer Sprache auf auszusteigen. Geistesgegenwärtig gab der 60-Jährige Gas und fuhr in Richtung Ubstadt-Weiher davon. Zunächst verfolgten ihn beide Fahrzeuge, bogen dann aber nach Ubstadt, beziehungsweise in Stettfeld in Richtung Langenbrücken ab.