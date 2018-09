Mit Pistole Tankstelle überfallen

Karlsruhe.Ein maskierter und mit einer schwarzen Pistole bewaffneter Täter hat am späten Mittwochabend eine Tankstelle in der Karlsruher Haid-und-Neu-Straße überfallen. Er erbeutete Bargeld von mehreren hundert Euro.

Nach den bisherigen Erkenntnissen der Kriminalpolizei trat der Mann mit einer Spiderman-Maske verschleiert kurz vor Mitternacht an den Nachtschalter der Tankstelle heran und forderte unter Vorhalt einer Pistole Bargeld, teilt die Polizei mit. Durch die Mitarbeiterin wurde das Geld aus der Kasse in eine Tüte verpackt und dem Dieb durch den Nachtschalter übergeben. Mit seiner Beute flüchtete der Räuber zu Fuß in Richtung Innenstadt.

Eine Polizeifahndung unter Einsatz aller verfügbaren Einsatzkräfte führte bislang nicht auf die Spur des Täters. Bei dem Räuber handelt es sich um eine männliche Person. Er wird als 1,70 Meter groß und sehr schlanke beschrieben. Bei der Tat trug er eine rote Trainingsjacke sowie eine dunkle lange Hose. Er sprach Englisch mit Akzent. Zeugen sollen sich beim Kriminaldauerdienst, Telefon 0721/6 66 55 55, melden. pol

