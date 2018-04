Motorradfahrer wird 24 Meter weit geschleudert

Anzeige

Kraichtal.Das schöne Frühlingswetter lockte am Wochenende auch zahlreiche Auto- und Motorradfahrer auf die Straßen der Region. Dabei kam es auf der L 554 im Kraichtal allerdings zu einem schweren Unfall, bei dem ein Biker lebensgefährliche Verletzungen davontrug und sich ein beteiligtes Auto mehrfach überschlug.

Wie die Polizei mitteilt, befuhr der 66-jährige Fahrer eines blauen Toyota Geländewagens gegen 14.40 Uhr die Landstraße zwischen Unteröwisheim und Münzesheim. Dabei kam ihm auf seiner Spur plötzlich ein 26-jähriger Motorradfahrer entgegen, der einen bislang unbekannten Autofahrer überholte.

Massive Beschädigungen

Der Biker kollidierte frontal mit dem Auto des 66-Jährigen. Der Motorradfahrer schlug auf die Frontscheibe des PKW und flog anschließend rund 24 Meter weit durch die Luft. Das Motorrad blieb in mehrere Teile zerbrochen am Straßenrand liegen. Der Geländewagen kam in der Folge des Zusammenstoßes ins Schleudern und überschlug sich mehrfach. Er wurde massiv beschädigt und blieb einige Meter weiter auf den Rädern stehen.