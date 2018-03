Motto „Spenden statt schenken“ zieht

Anzeige

Waghäusel.Das war doch mal wieder eine schöne Sache, die den einen ein gutes Gefühl beschert und den anderen hilft: Mit der Aktion „Spenden statt schenken“ wollte das Team der Parfümerie Gutting ein besonderes Zeichen setzen. Nach dem Umzug in die neuen Geschäftsräume in der Mannheimer Straße 32 in Waghäusel hatte man beschlossen, in der Weihnachtszeit auf Geschenke an die Kunden zu verzichten. Stattdessen sollte dieser Betrag der ehrenamtlichen Ferienbetreuung in der Awo-Stadtranderholung, und damit den vielen Kindern aus Waghäusel, zugute kommen.

Die dreiwöchige Erholungsmaßnahme findet in diesem Jahr zum 50. Mal in den Sommerferien statt und war durch Kürzungen der Zuschüsse in Gefahr geraten. Es ist das Bestreben der Arbeiterwohlfahrt, die Finanzierung nun auch verstärkt durch Spenden vor Ort auszugleichen, damit alle Eltern sich dieses Angebot für ihre Kinder leisten können. Bei den Kundinnen und Kunden der Parfümerie erfuhr diese Aktion eine positive Resonanz.

Der Awo-Ortsvereinsvorsitzende Roland Herberger bedankte sich bei der Spendenübergabe in Höhe von 600 Euro durch die Geschäftsinhaberin Désirée Gutting-Zoschke recht herzlich und versicherte, dass die Zuwendung in vollem Umfang den Ferienkindern zugute komme. klu