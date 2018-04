Müllmänner streiken

Anzeige

Karlsruhe.Neben Verkehrsbetrieben, Klinikum oder Einrichtungen der Kinderbetreuung ist am heutigen Dienstag, 10. April, in Karlsruhe auch die Abfallsammlung vom eintägigen Warnstreik im öffentlichen Dienst betroffen. Die Müllabfuhr ist wahrscheinlich nur teilweise im Einsatz. Wie das Amt für Abfallwirtschaft (AfA) mitteilt, werden Abfallbehälter, die wegen des Warnstreiks stehen bleiben, bald nachgeleert. In den Fällen, in denen die Behälter voll sind, dürfen Bürger ihre Abfallsäcke neben die Tonne stellen. Die Säcke werden bei der nächsten Tour mitgenommen. In den Höhenstadtteilen bleibt es heute bei der Abholung.

Wertstoffstation geschlossen

Geschlossen wegen des Warnstreiks sind heute die Wertstoffstation Maybachstraße 10b sowie die Schadstoffannahmestelle in der Maybachstraße 10a. Auch die mobilen Schadstoffsammlungen, die in Durlach auf dem Parkplatz Turmbergbad (14 bis 14.45 Uhr) und in Grünwettersbach in der Wiesenstraße vor der Wertstoffstation (15.30 bis 16.15 Uhr) vorgesehen waren, entfallen an diesem Tag. zg