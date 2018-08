Mujcic in Höchstform

Waghäusel-Kirrlach.FC Kirrlachs Trainer Backmann konnte im dritten Fußball-Verbandsligaspiel personell aus den Vollen schöpfen. Und so siegten die Kirrlacher gegen die SG HD-Kirchheim mit 3:1. Die Grün-Weißen gingen ambitioniert in diese Begegnung. Sie trafen auf eine tiefstehende Gästemannschaft und es dauerte bis zur 17. Minute, bis Saez-Mota erstmals in Szene trat und über das Tor zielte.

In der 24. Minute setzte sich Redekop im Spiel nach vorne durch, bediente Mujcic, der nur noch vollstrecken sollte, aber vergab. Die Führung für Kirrlach wäre bis zu diesem Zeitpunkt verdient gewesen. So scheiterte Fillinger nach schönem Anspiel von Lauer in der 31. Minute und kurz vor dem Halbzeitpfiff war Redekop alleine vor dem Torwart. Auch hier siegte der Kirchheimer und so blieb es beim 0:0.

Gäste gehen in Führung

Die zweite Halbzeit sah zunächst eine besser aufgelegte Kirchheimer Elf. Kirrlachs Miltner musste in der 50. Minute retten. Dann, wie aus dem nichts, die Kirchheimer Führung, als die gesamte Kirrlacher Abwehr mit einem 20-Meter-Pass im Zentrum überrascht wurde und Brummer dies zur Führung nutzte.

Backmann setzte nun auf die Offensive, nahm den Innenverteidiger Fillinger aus dem Spiel und brachte mit Esswein eine weitere Offensivkraft. Dieses Konzept ging nach drei Minuten direkt auf. Mujcic war mit einem Doppelschlag zur Stelle und sorgte in der 63. und 64. Minute für die 2:1 Führung. Kirrlach spielte schnelle Kombinationen und drückte weiter. Die Bemühungen wurden dann in der 88. Minute belohnt, als über die rechte Angriffsseite Krämer einen Spurt anzog, Redekop anspielte, der im richtigen Augenblick nach innen passte, wo im langen Eck Kurt lauerte und das 3:1 erzielte (88.). zg

