Musikalisch auf hoher See

Waghäusel-Wiesental.Eine Seefahrt in der Wagbachhalle? Beim Weihnachtskonzert des Musikvereins Wiesental mit dem Jugendorchester unter der Leitung von Tanja Feh und dem Aktivenorchester unter der Leitung von Michael Bender am Sonntag, 2. Dezember, um 17 Uhr in der Wagbachhalle, dürfen sich die Zuhörer auf hohe See begeben und als Matrosen fühlen.

Zu hören sind etwa die „Seagate Overture“ und die klangbildreiche Ouvertüre „Lord of seven seas“. Angesagt ist auch die Rockouvertüre „Stockholm Waterfestival“, sodann geht es in die griechische Geschichte zu Odysseus „Return of Ithaca“.

Militärmarsch als Höhepunkt

Zu den Höhepunkten gehören der Militärmarsch von 1906, „Ankers los“, die „Pacific Dreams“ und vor allem das Medley „Santiano“ mit vier Stücken. Den würdigen Abschluss bildet das „Traumschiff-Medley“ von James Last.

Das bestens vorbereitete Jugendorchester bietet „Donegal Bay“ und „Pirates oft the Caribeen“ (Fluch der Karibik). wr

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 29.11.2018