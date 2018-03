Musikalische Zukunft ist eher weiblich

Anzeige

Waghäusel.Das offizielle Preisträgerkonzert „Jugend musiziert“ des Landkreises findet diesmal im Kirrlacher Pfarrzentrum statt. Gastgeber ist die Musikschule Waghäusel-Hambrücken mit Schulleiter Karl-Heinz Steffan, der zugleich Vorsitzender des Regionalausschusses ist. Er nutzt vor zahlreichen Besuchern die Gelegenheit, den vielen Organisatoren und Helfern bei dem vor wenigen Wochen in Waghäusel und Bad Schönborn durchgeführten Regionalwettbewerb zu danken.

Dort hatten sich 110 von insgesamt 249 Musiktalenten aus dem Landkreis für den Landeswettbewerb qualifiziert, wie Oberbürgermeister Walter Heiler in seinem Grußwort betonte. Ein Teil präsentiert jetzt vor Publikum das hohe musikalische Können, das der exzellenten Ausbildung an den Musikschulen sowie dem Talent und Fleiß der jungen Künstler geschuldet ist.

Deutlich wird im Kirrlacher Pfarrzentrum, dass die Zukunft der Musik vor allen Dingen weiblich zu sein scheint. Etwa doppelt so viele Mädchen wie Jungen wagen sich auf die Bühne. Für einen schwungvollen Auftakt sorgen Emma Hennhöfer und Rafael Nill mit ihrem vierhändig am Klavier gespielten Microjazz-Duett „Spring Day“. Die „Sonate für Arpeggione“ von Franz Schubert intoniert Angelique Vu am Flügel, die von Julia Schmidt-Rohr mit der Viola begleitet wird. Die hohe Kunst der Blockflötenmusik zeigt Katharina Kisser in Begleitung des Pianisten Ulrich Brückmann. Der junge Philipp Bieringer aus Bruchsal begeistert mit seiner Gitarre.