Musikantenkreis spielt beim Pfarrfest

Waghäusel.Mit der Fronleichnamsprozession vom Rathaus zum Martin-von-Cochem-Haus wird am Donnerstag, 31. Mai, das Pfarrfest der Waghäuseler Wallfahrtskirche eröffnet.

Beginn ist um 9.30 Uhr auf dem Rathausplatz, wobei der Weg durch Schwimmbad-, Feldberg-, Trifels-, Kniebis-, Bonhoeffer-, Markgrafen- und Kirrlacher Straße zum Martin-von-Cochem-Haus in der Nähe der Eremitage führt. Auf der dortigen Wiese findet um 10.30 Uhr eine Eucharistiefeier statt, ehe der Musikantenkreis Waghäusel mit einem Platzkonzert die Pfarrfest-Besucher unterhalten wird.

Gegen 12 Uhr gibt es Mittagessen. Für die musikalische Unterhaltung sorgen am Nachmittag neben dem Musikantenkreis auch befreundete Orchester. Geboten werden Kaffee und Kuchen, wobei Kuchenspenden gerne angenommen werden. Diese können am Vorabend ab 17 Uhr oder am Fronleichnamstag beim Martin-von-Cochem-Haus abgegeben werden. klu