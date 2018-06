Musiktage ziehen zahlreiche Stargäste an

Anzeige

Bruchsal-Obergrombach.Zu ebenso anspruchsvollen wie unterhaltsamen Musiktagen auf dem Festplatz an der Helmsheimer Straße lädt der Musikverein „Eintracht“ Obergrombach (MVO) aus Anlass seines 125-jährigen Bestehens von Freitag bis Montag, 22. bis 25. Juni, ein. International bekannte Künstler werden das Festival durch ihre ganz eigenen Noten bereichern.

Den Auftakt am Freitag macht ab 20.30 Uhr eine SWR3-Elch-Party unter dem Titel „Back to the 90s“ mit zahlreichen Hits aus diesem Jahrzehnt. Karten sind im Vorverkauf für 8 Euro, an der Abendkasse – soweit noch verfügbar – für 9 Euro erhältlich. Das Mindestalter für den Eintritt beträgt 16 Jahre. An diesem Abend verkehren die Linien 185 und 186 des Stadtbusses Bruchsal verlängert in einem stündlichen Rhythmus, um 23 und 1 Uhr von Obergrombach in Richtung Heidelsheim, um 24 und 2 Uhr in Richtung Untergrombach. Für Nutzer sind die Sonderfahrten ab 23 Uhr kostenfrei.

Mit dem Fassanstich durch die Schirmherrin, Oberbürgermeisterin Cornelia Petzold-Schick, sowie Festpräsident Eckbert von Bohlen und Halbach wird am Samstagabend um 18 Uhr das eigentliche Festwochenende eingeläutet. Der Musikverein Neuthard stimmt das Publikum ein, ab 21 Uhr ist Blasmusik auf höchsten Niveau geboten: Zu Gast ist der exzellente slowakische Trompeter Vladimír „Vlado“ Kumpan mit seinen Musikanten, mit denen zusammen er die böhmisch-mährische Blasmusik zur Perfektion gebracht hat. Das Ensemble ist 2003 zum „Europameister der Blasmusik“ in der Profiklasse gekürt worden. Karten kosten im Vorverkauf 17.50 Euro, an der Abendkasse 19 Euro.