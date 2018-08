Musiktalente in der Region gesucht

Karlsruhe.Den besten Music-Act der Region suchen das Karlsruher Messe- und Kongress Unternehmen (KMK) und der Radiosender die neue welle. Nach der offerta am Samstag, 27. Oktober, bis Sonntag, 4. November, stellen talentierte Musiker ihr Können unter Beweis. Solosänger oder Band, Newcomer oder alter Hase, Singer-Songwriter oder Coverband – jeder kann sich bis zum 30. September bewerben.

Eine Fachjury wählt unter den Bewerbungen neun Musiker aus, die auf der offerta vor Jury und Messepublikum die Hauptbühne in der Aktionshalle rocken. Die Tagessieger der drei Vorentscheide vom Samstag, 27. Oktober, Sonntag, 28. Oktober und Donnerstag, 1. November, 16 bis 18 Uhr kämpfen im großen Finale am letzten Samstag der Messe, 3. November, ab 16:30 Uhr um den offerta Music Award.

750 Euro Prämie

Der Gewinner erhält eine 750 Euro-Prämie von der KMK und einen Gutschein von einem der größten Musikhäuser Deutschlands – dem Rock Shop – im Wert von 500 Euro. Darüber hinaus wird der Sieger mit einem Auftritt beim Vorfest von das Fest 2019 sowie einer OnAir- und Onlinepräsenz bei die neue welle belohnt.

Die Zweit- und Drittplatzierten erhalten 500 Euro (zweiter Platz) und 250 Euro (dritter Platz) von der KMK sowie jeweils einen Gutschein vom Rock Shop im Wert von 250 Euro. In diesem Jahr darf sich der Zweitplatzierte erstmals über einen Auftritt bei Rock am Wald 2019 freuen.

Nominierungen im Oktober

Bewerbung bis zum 28. September, 12 Uhr: Interessierte Musiker können ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen mit Bandinformationen, Fotos, Doku-Material (Hörproben), Technical Rider, Stage-Plan und einer Liste möglicher Songs (eigene und Cover-Songs möglich) per E-Mail an music-award@offerta.info senden oder per Post an: Karlsruher Messe- und Kongress GmbH, Bewerbung offerta Music Award 2018, Festplatz 9, 76137 Karlsruhe schicken.

Die nominierten Bands werden Anfang Oktober informiert und ab Mitte Oktober auf den Webseiten von die neue welle, der offerta sowie auf der offerta-Facebookseitebekannt gegeben. zg

