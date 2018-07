Muslime und Christen beten gemeinsam

Beim „Friedensgruß“: Mitglieder der Delegation des Integrationsvereins Waghäusel reichen sich die Hand. © wr

Oberhausen-Rheinhausen/Waghäusel-Wiesental.Ein aktueller Bezug taucht immer wieder auf, so auch im inzwischen 14. Jahr seit Existenz des gemeinsamen Friedensgebets. Diesmal gab es vernehmbare Kritik an Horst Seehofers rigoroser „Grenzschließungspolitik“ und an Donald Trumps Forderung nach einer drastischen Erhöhung der deutschen Militärausgaben. Daran, dass beide Auffassungen kein Beitrag zur Sicherung des Friedens und des guten

...

Sie sehen 10% der insgesamt 4112 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 05.07.2018